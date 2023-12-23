На границе Польши и России образовалась пробка из 300 автомобилей с иностранными номерами

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На границе Польши с Россией образовалась пробка из 300 автомобилей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание «Клопс».

— Пробка на въезд из Польши в Калининград (Мамоново — Гжехотки) 22 декабря, время 16.30. В очереди до въезда более 300 авто, предположительное время ожидания прохождения границы — более суток, — рассказал собеседник издания.

По его словам, почти все машины едут из Германии, также есть чешские и бельгийские номера.

Напомним, в сентябре Польша запретила въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Решение связано с публикацией рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС.

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Максим Кокунин