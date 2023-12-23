Михаил Мишустин поручил разработать стратегию развития Росстата

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение разработать стратегию развития Росстата. Сам проект будет действовать до 2030 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

— В современном мире, когда потоки сведений непрерывно увеличиваются — и по скорости, и по объёму, работа с данными приобретает всё большее значение. Поэтому очень важно, чтобы пользователи получали объективную и актуальную информацию. Главные требования к ней — это качество, достоверность и оперативность, — сказал Мишустин.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Он отметил, что в 2024 году в России будет разработан и утверждён проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 года. Над подготовкой проекта стратегии будут работать Росстат, Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, ФТС, ФНС и Казначейство России при участии заинтересованных федеральных органов власти, Банка России, аппарата Совета Безопасности, правительства Москвы, а также общественных, экспертных и научных организаций.

Проект стратегии должен быть подготовлен до 15 декабря следующего года.



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Александр Зарипов