Скончался физик-теоретик Алексей Старобинский

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Научная Россия/YouTube.com

Известный советский и российский физик-теоретик Алексей Старобинский скончался на 76-м году жизни. О его кончине сообщает КФУ.

Алексей Старобинский известен всему миру работами в области классической и квантовой теории гравитации, космологии и релятивистской астрофизики. Он является одним из создателей современной модели ранней Вселенной — Старобинский сыграл важную роль в изучении черных дыр, доказав, что они способны к излучению. В дальнейшем это привело к открытию излучения Хокинга.

В годы жизни он получил статус почетного доктора Казанского университета и стал главным научным сотрудником НИЛ «Космология» Института физики КФУ. Под его руководством на базе Института физики Казанского федерального университета успешно проводились совместные работы в рамках ряда проектов Российского научного фонда.

Пять лет назад скончался легендарный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг. По просьбе «Реального времени» профессор Казанского университета Наиль Сахибуллин рассказал о достижениях Хокинга и объяснил, почему он был настоящим «человеком мира». Алексея Старобинского наш собеседник назвал «выдающимся космологом».

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Айрат Назипов