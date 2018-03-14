«Стивен Хокинг посвятил всю свою жизнь исследованию Вселенной, причем всецело»

Профессор КФУ Наиль Сахибуллин об ученом, изменившем наше представление о Вселенной

Сегодня, 14 марта, на 77-м году жизни скончался легендарный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг. Ученый изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр. Заниматься наукой ему не помешало даже тяжелое нейродегенеративное заболевание. По просьбе «Реального времени» профессор Казанского университета, руководитель отделения астрофизики и космической геодезии Института физики КФУ Наиль Сахибуллин рассказывает о достижениях Хокинга и объясняет, почему он был настоящим «человеком мира».

«Все астрофизики и астрономы скорбят, поскольку из жизни ушел выдающийся ученый»



Естественно, для меня, как для астрофизика, произошедшее сегодня — повод для грусти. Стивен Хокинг посвятил всю свою жизнь исследованию Вселенной, причем всецело, а не каких-либо отдельных объектов. Все астрофизики и астрономы, даже те, которые не занимаются космологией, скорбят, поскольку из жизни ушел выдающийся ученый, с выдающимися идеями, которые в определенной степени перевернули представление о нашей Вселенной, существовавшее столетиями. Здесь скорбь совершенно обоснована.

Это огромная утрата не только для научного сообщества, но и для всего человечества в целом. Он был человеком мира. Несмотря на свое состояние, а всем нам известно, что он страдал от очень тяжелой болезни и имел связь с миром только при помощи компьютера, Хокинг занимался наукой и получал грандиозные результаты.

Самые главные открытия им были сделаны в области космологии — в области развития Вселенной как единого целого. Помимо этого, крайне важные открытия Хокинга для астрофизики были связаны с такими экзотическими объектами, как черные дыры. Он впервые показал миру, что черные дыры могут испаряться. Стоит пояснить, что черная дыра — это объект, из которого не может выйти никакая информация — даже свет, поскольку она притягивает все кванты обратно. Но этот ученый показал, что черные дыры все-таки могут испаряться и какие-то частицы все же уходят в космос.



«Самые главные открытия им были сделаны в области космологии — в области развития Вселенной как единого целого». Фото Alexandar Vujadinovic / wikimedia.org



«Наука будет продолжаться и без Хокинга»



Если говорить о несогласии с позицией Хокинга по тем или иным вопросам, то я могу вспомнить его предупреждение о том, что уже через 600 лет человечество может исчезнуть из-за глобальной катастрофы. В этом отношении я с ним не согласен, но стоит отметить, что многие выдающиеся ученые занимались подобными прогнозами. К примеру, Исаак Ньютон предсказывал конец света несколько раз. Вообще, конец света предсказывался уже более сотни раз, но, как вы видите, ни одно из предсказаний до сих пор не подтвердилось. Думаю, в этом случае Хокинг, занимаясь некими философскими вопросами, не был прав.

Если говорить о науке после Стивена Хокинга, то, конечно, есть кому продолжить его дело: космологи, занимающиеся развитием всей Вселенной; в какой-то степени сотрудники нашей кафедры теории относительности занимаются этими вещами. Вообще, в России есть очень много интересных космологов, в частности Алексей Старобинский, который иногда приезжает в Казань и работает в нашем университете. За рубежом также есть выдающиеся космологи, которые используют результаты исследований Хокинга.

Я уверен, что его идеи продолжат свое развитие и получат более полное подтверждение. Наука будет продолжаться и без Хокинга. Несмотря на то, что человека больше нет физически, его дело будет жить. Со смертью ученого наука не пропадает — всегда остаются ученики и последователи, которые могут продолжить работу своего учителя (возможно, даже с большим успехом).