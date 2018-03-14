«Стивен Хокинг посвятил всю свою жизнь исследованию Вселенной, причем всецело»
Профессор КФУ Наиль Сахибуллин об ученом, изменившем наше представление о Вселенной
Сегодня, 14 марта, на 77-м году жизни скончался легендарный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг. Ученый изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр. Заниматься наукой ему не помешало даже тяжелое нейродегенеративное заболевание. По просьбе «Реального времени» профессор Казанского университета, руководитель отделения астрофизики и космической геодезии Института физики КФУ Наиль Сахибуллин рассказывает о достижениях Хокинга и объясняет, почему он был настоящим «человеком мира».
«Все астрофизики и астрономы скорбят, поскольку из жизни ушел выдающийся ученый»
Естественно, для меня, как для астрофизика, произошедшее сегодня — повод для грусти. Стивен Хокинг посвятил всю свою жизнь исследованию Вселенной, причем всецело, а не каких-либо отдельных объектов. Все астрофизики и астрономы, даже те, которые не занимаются космологией, скорбят, поскольку из жизни ушел выдающийся ученый, с выдающимися идеями, которые в определенной степени перевернули представление о нашей Вселенной, существовавшее столетиями. Здесь скорбь совершенно обоснована.
Это огромная утрата не только для научного сообщества, но и для всего человечества в целом. Он был человеком мира. Несмотря на свое состояние, а всем нам известно, что он страдал от очень тяжелой болезни и имел связь с миром только при помощи компьютера, Хокинг занимался наукой и получал грандиозные результаты.
Самые главные открытия им были сделаны в области космологии — в области развития Вселенной как единого целого. Помимо этого, крайне важные открытия Хокинга для астрофизики были связаны с такими экзотическими объектами, как черные дыры. Он впервые показал миру, что черные дыры могут испаряться. Стоит пояснить, что черная дыра — это объект, из которого не может выйти никакая информация — даже свет, поскольку она притягивает все кванты обратно. Но этот ученый показал, что черные дыры все-таки могут испаряться и какие-то частицы все же уходят в космос.
«Самые главные открытия им были сделаны в области космологии — в области развития Вселенной как единого целого». Фото Alexandar Vujadinovic / wikimedia.org
«Наука будет продолжаться и без Хокинга»
Если говорить о несогласии с позицией Хокинга по тем или иным вопросам, то я могу вспомнить его предупреждение о том, что уже через 600 лет человечество может исчезнуть из-за глобальной катастрофы. В этом отношении я с ним не согласен, но стоит отметить, что многие выдающиеся ученые занимались подобными прогнозами. К примеру, Исаак Ньютон предсказывал конец света несколько раз. Вообще, конец света предсказывался уже более сотни раз, но, как вы видите, ни одно из предсказаний до сих пор не подтвердилось. Думаю, в этом случае Хокинг, занимаясь некими философскими вопросами, не был прав.
Если говорить о науке после Стивена Хокинга, то, конечно, есть кому продолжить его дело: космологи, занимающиеся развитием всей Вселенной; в какой-то степени сотрудники нашей кафедры теории относительности занимаются этими вещами. Вообще, в России есть очень много интересных космологов, в частности Алексей Старобинский, который иногда приезжает в Казань и работает в нашем университете. За рубежом также есть выдающиеся космологи, которые используют результаты исследований Хокинга.
Я уверен, что его идеи продолжат свое развитие и получат более полное подтверждение. Наука будет продолжаться и без Хокинга. Несмотря на то, что человека больше нет физически, его дело будет жить. Со смертью ученого наука не пропадает — всегда остаются ученики и последователи, которые могут продолжить работу своего учителя (возможно, даже с большим успехом).
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/92520-skonchalsya-vydayuschiysya-uchenyy-stiven-hoking
Извините, но из текста не понятно, что за "грандиозные результаты" были получены.
"Испарение" черных дыр, в результате которого образуются "новые" дыры это конечно эффектно.
Но каким экспериментом было ДОКАЗАНА гипотеза "испарения".
Буду чрезвычайно благодарен, если кто подскажет.
Спасибо.
В интернете ничего не нашёл - одни голословные утверждения.
Порой крайне смешные...
"Стоит пояснить, что черная дыра — это объект, из которого не может выйти никакая информация — даже свет, поскольку она притягивает все кванты обратно. Но этот ученый показал, что черные дыры все-таки могут испаряться и какие-то частицы все же уходят в космос".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/92520-skonchalsya-vydayuschiysya-uchenyy-stiven-hoking
" ученый показал", сказано Вам - Вы что НЕ ВЕРИТЕ???!!!
Какие Вам ещё нужны "доказательства"?
Сказано же - "КАКИЕ-ТО частицы все же уходят в космос".
Что Вам ещё нужно?
Один ученый сказал о величии другого ученого.
Вам, что - этого недостаточно?!
Вы сомневаетесь???!!!
Не боитесь попасть на "костер"?....
Это же понятно любому здравомыслящему человеку.
Только "фантазийное" (мягко говоря) математическое моделирование - не подтвержденное (естественно - космос) ни одним экспериментом.
Наивные налогоплательщики оплачивают десятилетиями самые безумные фантазии "учёных".
Которые над ними смеются...
Но некоторые безумцы даже верят, что они занимаются "наукой"...
А многие даже уверены, что они "гении"...
Ну скажите, пожалуйста, как может "испаряться" так называемая "черная дыра"?
Которая по "модели" ничего из себя не может "испускать".
Словоблудие же...
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/92520-skonchalsya-vydayuschiysya-uchenyy-stiven-hoking
Извините, уважаемый господин модератор, но заголовок не соответствует действительности.
У усопшего, который мог шевелить лишь глазами, было 2 (две) жены и дети.
Отсюда следует простой вывод, что своей личной жизни он посвящал значительную часть времени - 2 жены и дети это "очень серьезно" и требует времени, и немалого.
И главное - усопший не "исследовал" Вселенную - он не провел ни одного эксперимента (и не только инвалидная коляска тому причина), а "моделировал" Вселенную - т.е. говоря простым языком "фантазировал" на математическом языке, который позволяет всё...