Камиль хазрат Самигуллин предложил объявить 2024 год в ДУМ Татарстана Годом семьи и халяльного образа жизни

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин предложил объявить 2024 год в Духовном управлении мусульман республики Годом семьи и халяльного образа жизни. Свою идею он озвучил на пленуме ДУМ.

— В России объявлен Год семьи, а наши кадыи делают огромную работу по сохранению семейных ценностей. Необходимо усилить эту работу и привлечь к ней всех мухтасибов и имамов. В то же время очень важным для муфтията остается и вопрос распространения халяльного образа жизни. Наша республика должна быть комфортным регионом для проживания мусульман, — опубликованы его слова на сайте ДУМ.

Муфтий также призвал все мухтасибаты и учрежденные организации в следующем году отдавать приоритет в работе развитию исламских финансов, концепции Halal Life Style, укреплению семейных ценностей, работе с мигрантами и поддержке мобилизованных и их семей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2024-й в республике Годом научно-технологического развития. Решение он озвучил, оглашая ежегодное послание Госсовету региона.

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Айрат Назипов