Клиенты ЗЕНИТ Private Banking инвестируют в редкие бриллианты

Клиенты ЗЕНИТ Private Banking предпочитают покупать редкие бриллианты. Это бесцветные бриллианты весом более двух карат или бриллианты редких цветных оттенков. Доля по количеству таких продаж составила 74% от всех сделок Банка ЗЕНИТ по продаже бриллиантов без НДС с момента подключения сервиса в октябре 2022 года. Также клиентам доступны «бриллиантовые корзины» — наборы бесцветных бриллиантов от 0,3 до 1,99 карат с единой ценой за один карат.

Для базового расчета стоимости используются индивидуальный и агрегированный индексы. Они отражают динамику цен на международном рынке. Все бриллианты сертифицированы в геммологической лаборатории. Редкие бриллианты могут быть выставлены на профессиональные аукционы и интернет-площадки для обратной реализации. При хранении «бриллиантовых корзин» у производителя возможен обратный выкуп по цене, определяемой на базе агрегированного индекса.

Драгоценные камни используются как защитный инструмент для сбережения средств в долгосрочной перспективе и для диверсификации портфеля активов. Их стоимость определяется на базе индексов международных площадок и оплачивается в рублях по курсу Банка России.

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