Прокуроры организовали ночной рейд в казанской исправительной колонии

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Ночью Казанская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела внеплановую проверку в исправительной колонии строгого режима ФКУ ИК-2 УФСИН России по Татарстану, в которой отбывает наказание 821 осужденный.

Как сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в ходе проверки были обнаружены и изъяты запрещенные в исправительных учреждениях вещи и предметы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проверку проводили в жилых помещениях, где проживают осужденные отрядов строгих условий отбывания наказания, а также в пожарной части и производственном секторе Центра трудовой адаптации осужденных.

Помимо этого были выявлены иные нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства.



По результатам проверки прокуратура в адрес исправительного учреждения внесла представление об устранении нарушений требований законодательства.



На прошлой неделе прокурор Татарстана Альберт Суяргулов провел плановую проверку работы казанской исправительной колонии №19 УФСИН России по республике. Он похвалил надлежащий уровень организации работы персонала колонии.

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Илина Хакимова