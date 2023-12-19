В Польше ликвидировали комиссию по расследованию смоленской авиакатастрофы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы ликвидировали в Польше. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министерства национальной обороны страны Януша Сеймея.

Во время своей работы, которая так и не закончилась, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из разных стран. Каждый раз выводы делались разные — от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета.

— Было исполнено решение вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша № 408/DP о прекращении деятельности комиссии министерства обороны по повторному расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года, — написал Сеймей в соцсети «Х» (ранее Twiter).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на прошлой неделе глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец обвинил польскую комиссию по расследованию крушения самолета под Смоленском в фальсификации. Речь идет об экспертизах американских и европейских специалистов.

— Эта комиссия совершенно точно была поражением во многих измерениях, но прежде всего, если речь идет о престиже Польши, о престиже польского государства. Это комиссия, действующая от имени государства и обвиненная в фальсификациях, если речь идет об экспертизах, представляемых в докладах этой комиссии, экспертизах американских и европейских экспертов, — говорил он.

Вместе с этим министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что польская сторона откажется от версии, в которой Россия виновата в крушении самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском. По его словам, время теорий заговора и лжи закончилось.



Польский самолет рухнул под Смоленском в 2010 году. На его борту находились президент страны Лех Качиньский и высшее руководство государства. Всего погибли 96 человек.



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Максим Кокунин