Работы по надвижке пролета моста через Каму в Татарстане завершены на 15%

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео с сайта vtk.rosavtodor.gov.ru

Надвижка пролета моста через Каму в Татарстане готова на 15%. Речь идет о переправе длиной 1,3 км, которую строят на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Еще в июне 2023 года специалисты приступили к укрупненной сборке металлических блоков моста. Первый этап надвижки выполнили уже в сентябре. Тогда рабочие надвинули семь блоков, объединенных в единую цельнометаллическую конструкцию.

В рамках второго этапа мостостроители собрали на стапельной площадке еще пять блоков металлоконструкций и соединили их с уже собранными элементами в пролетное строение из 12 блоков.

скриншот realnoevremya.ru из vtk.rosavtodor.gov.ru

Всего мостовикам предстоит собрать шесть пролетных строений из 65 блоков, которые будут надвинуты с левого на правый берег Камы. Общая протяженность пролетного строения русловой части составит 792 метра, масса — более 11 тысяч тонн.

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает строительство четырехполосной автодороги, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений в разных уровнях. Общая протяженность обхода составит 81 км. Работы планируется завершить до конца 2024 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов