Гумпомощь ООН будет направлена в Газу через «Керем-Шалом» с 17 декабря

Грузовики с гуманитарной помощью ООН с сегодняшнего дня будут направляться в сектор Газа. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны страны.

15 декабря из-за ограниченной пропускной способности КПП «Рафах» был временно разрешен проезд грузовиков с гуманитарной помощью для Газы через КПП «Керем-Шалом». Затем машины разгружали на территории анклава.

— Начиная с сегодняшнего дня (17 декабря), грузовики с гуманитарной помощью ООН будут проходить проверку безопасности и переправляться непосредственно в Газу через «Керем-Шалом» в соответствии с нашим соглашением с США, — сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.

Напомним, первый борт МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, собранной жителями Татарстана при участии фонда «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» и ДУМ республики, отправился из Казани в Египет 10 ноября. Общий вес груза составил 25 тонн. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность жителям республики, принявшим участие в ее сборе.



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Галия Гарифуллина