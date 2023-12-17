Россияне отправили более 40 тысяч писем Деду Морозу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россияне отправили более 40 тысяч писем Деду Морозу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу «Почты России» Михаила Волкова.

— Новогодняя почта работает с начала декабря. Уже отправили Деду Морозу больше 40 тысяч писем. За две недели до Нового года объем заметно увеличивается. В прошлом году отправили 170 тысяч. Думаю, в этом будет не меньше — ведь люди верят в чудо и добро, — сказал он.

По его словам, бумажные письма в ближайшие годы не исчезнут, о полной цифровизации говорить еще рано. Тем более что множество россиян до сих пор пользуются кнопочными телефонами и не имеют мобильных приложений.

Напомним, чуда в 2024 году ожидают 61% россиян. Каждый второй, 54%, связывает чудо с денежными средствами — увеличением заработка, дополнительными выплатами. Каждый третий надеется на чудо в отношениях. Волшебства на работе ожидают 11%. В то, что обычай сжигать записку с желанием под бой курантов и пить пепел с бокалом шампанского поможет мечте сбыться, верят 17% россиян. На письмо Деду Морозу рассчитывают 14%, а карту желаний создают 9% респондентов.

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Максим Кокунин