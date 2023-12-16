Сергей Погодин ушел с поста военного комиссара Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сергей Погодин ушел с поста военного комиссара Татарстана. Раис Татарстана Рустам Минниханов на сегодняшнем совещании в Доме правительства поблагодарил его за работу и наградил орденом «Дуслык».

Напомним, еще два года назад Погодин достиг предельного возраста и был отправлен в запас. Однако благодаря специальному приказу он все еще продолжал работу на этой должности.

В настоящее время врио руководителя военкомата республики назначен его заместитель Алексей Денькин.



Сергей Погодин родился 22 марта 1956 года в Хабаровске. В 1977 году он окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, в 1987-м — Военную академию им. М.В. Фрунзе, а в 1999-м Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.



В 1977—2006 годах проходил службу в Дальневосточном, Киевском военных округах, в Группе советских войск в Германии, в Забайкальском и Северо-Кавказском военных округах. Прошел все ступени военной службы от командира взвода до заместителя командующего армией. С апреля 2006 года занимал должность военного комиссара Татарстана. Также он имеет ряд наград:

орден «За военные заслуги»;

орден «Знак почета»;

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением мечей);

медаль ордена «За заслуги перед РТ»;

медаль РТ «За доблестный труд»;

19 ведомственных медалей.

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Максим Кокунин