Сегодня в Казани метель и до -9 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в субботу, 16 декабря, ожидается облачная погода, снег и метель местами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -7 до -9 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -7 до 12°С.

Также в Казани ожидается юго-западный ветер с порывами 6—11 м/с, местами — до 14 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температуры воздуха в регионе в начале следующей недели достигнут 0 градусов. Также возможны метели.



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Татьяна Демина