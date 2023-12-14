Содержание кладбищ Казани обойдется бюджету в 11,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанское Управление по организации ритуальных услуг города намерено выделить 11,6 млн рублей на содержание кладбищ. Следить за их состоянием нужно на протяжении всего следующего года, изучило тендер «Реальное время».

В надлежащем виде необходимо содержать 51 кладбище на территории города. Преимущественно подрядчик будет заниматься уборкой территории. Очищать зоны нужно от мусора и снега. Летом исполнителю также предстоят работы по косьбе травы и промывке аллей.

Как указано в документации, снег на территории кладбищ нужно очищать в течение суток после прекращения осадков. В некоторых случаях допускается ручная уборка снега, в остальных — механическая.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Впервые за 8 лет в Казани увеличили нормативные затраты на содержание кладбищ. Они касаются работ по выносу мусора, косьбы травы и ручной уборки аллей с твердым покрытием.

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Айрат Назипов