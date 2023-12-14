Закон о комплексной реабилитации и абилитации инвалидов принят в третьем чтении

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает реализацию в России системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Принятие закона позволит ввести в России единые стандарты реабилитации инвалидов, создать комплексную систему их поддержки: от социально-психологической и медицинской помощи до профориентации и переобучения людей с ограниченными возможностями здоровья, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в законе впервые была выделена в отдельное направление реабилитации ранняя помощь детям с нарушениями в развитии в возрасте до 3 лет и их семьям.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В закон вошли предложения всех регионов России и специализированных организаций. Одним из направлений работы с инвалидами станет предоставление технических средств реабилитации (ТСР) с учетом социальных и медицинских показаний при назначении того или иного ТСР. Помимо протезирования, пациентов ждет физическая реабилитация.

Напомним, в России около 2,16 млн граждан с инвалидностью получают страховую пенсию, еще около 2,25 млн получают социальную пенсию по инвалидности. Помимо страховой и социальной пенсии россияне с инвалидностью могут рассчитывать на государственную пенсию. Такие выплаты в России получает 34,6 тысячи человек.



В Татарстане на сегодняшний день проживает более 274,5 тысячи инвалидов — это 6,9% населения региона. Из общего числа инвалидов в Татарстане 17 225 человек — это несовершеннолетние. Доля таких лиц в детском населении региона — 2%.

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Галия Гарифуллина