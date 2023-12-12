Екатерина Мизулина оценила возможность блокировки YouTube в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что достойных российских аналогов видеохостингу YouTube в настоящее время нет. По этой причине в России не рассматривают возможность его блокировки.

— Аналогов пока у нас нет и в ближайшее время их не появится. И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается такого рода, — передает ее слова «РИА Новости».

По ее мнению, достойным аналогом YouTube может стать VKplay. Но сервису еще нужно «усовершенствоваться и усовершенствоваться».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще Мизулина напомнила о политике популярного видеохостинга. Например, пользователям часто предлагают посмотреть видео, которое содержит недостоверную и враждебную информацию о России.

В сентябре председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России не заблокируют YouTube, пока не появится полноценный аналог. Он отметил, что в стране «адекватной и полноценной замены YouTube пока нет». Хинштейн указал, что вопрос замены решить необходимо, если говорить о возможной блокировке YouTube, поскольку «иначе заложниками станут пользователи».

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Айрат Назипов