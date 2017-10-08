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Союз строителей РТ

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Общая информация

Союз строителей Республики Татарстан был создан в 1999 году, и является отраслевым объединением работодателей на территории Республики Татарстан.

Основная цель создания Союза - координация предпринимательской деятельности членов Союза, консолидация и деловое сотрудничество между всеми участниками инвестиционной деятельности, повышение престижа профессии строителя, поддержка инициатив коллективов и их реализации.

Руководитель - Халитов Рим Шафикович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 162а, а/я 172
  • Телефон: (843) 221-70-70
  • Email: souzstrrt@mail.ru
  • Сайт: www.souzstrrt.ru

Дата последнего обновления: 08.10.2017

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