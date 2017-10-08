Союз строителей РТ
Общая информация
Союз строителей Республики Татарстан был создан в 1999 году, и является отраслевым объединением работодателей на территории Республики Татарстан.
Основная цель создания Союза - координация предпринимательской деятельности членов Союза, консолидация и деловое сотрудничество между всеми участниками инвестиционной деятельности, повышение престижа профессии строителя, поддержка инициатив коллективов и их реализации.
Руководитель - Халитов Рим Шафикович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 162а, а/я 172
- Телефон: (843) 221-70-70
- Email: souzstrrt@mail.ru
- Сайт: www.souzstrrt.ru
Дата последнего обновления: 08.10.2017