«Летай» помогает абонентам учиться, делать покупки и путешествовать

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком» для realnoevremya.ru

«Летай» продолжает модернизировать и строить новые базовые станции (БС), повышая таким образом качество связи и ускоряя мобильный интернет. Это происходит регулярно.

Быстрая связь нужна обучающейся молодежи: интернет молодые используют и для общения в мессенджерах, и во время образовательного процесса — для получения информационных материалов. Аналитики компании фиксируют с начала учебного года рост трафика в учебных учреждениях Татарстана в среднем на 58%, и поэтому в таких локациях уделяется особое внимание модернизации сети.

Оранжевый оператор делает комфортнее шопинг: благодаря расширению зоны покрытия сети на ул. Журналистов жители города, совершающие покупки на вещевом рынке, могут делиться фото или отправлять сообщения за считаные секунды. За счет установки новой БС мобильный интернет набрал скорость и на пересечении улиц Н. Ершова и Гвардейской, где сеть испытывала высокую нагрузку в часы пик.

«Летай» делает комфортнее поездки: в ноябре новую точку связи построили в Болгаре. Теперь публиковать фото достопримечательностей в соцсетях можно быстрее. Кроме того, Болгар ежегодно становится площадкой проведения крупных мероприятий, во время которых связь в этой локации нуждается в усилении. Например, в мае 2023 года «Летай» обеспечил высокоскоростным интернетом участников празднования Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией «Изге Болгар жыены».

За прошедший месяц оранжевый оператор провел работы на 26 базовых станциях, суммарно зону покрытия сети расширили в 17 населенных пунктах Татарстана. Впервые сотовая связь и мобильный интернет «Летай» заработали в селе Урманаево Азнакаевского района. Также модернизировали БС в Балтасях, Верхнем Услоне, Кукморе, Лаишевском районе (в Чистом Озере и Нармонке), Черемшане и Набережных Челнах.

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