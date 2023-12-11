Скончался исполнительный директор альметьевского завода «Радиоприбор» Насих Хайдаров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На 72-м году жизни скончался исполнительный директор АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» Насих Хайдаров. О его смерти сообщает Минпромторг Татарстана.

Насих Хайдаров начал работать на предприятии в 1974 году. После окончания Казанского финансово-экономического института он поступил на работу нормировщиком. Затем работал инженером-технологом, начальником бюро и заместителем директора. С 2017 года руководил предприятием в должности исполнительного директора.

— Насиха Сахаповича отличали трудолюбие, целеустремленность, ответственность за предприятие, которому он посвятил свою жизнь, и за коллектив. Для него не было нерешаемых задач. Уход такого преданного делу руководителя — большая потеря для радиоэлектронной промышленности республики. Коллектив министерства выражает глубокие соболезнования сотрудникам предприятия, родным и близким Насиха Сахаповича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, — выразил слова соболезнования министр промышленности и торговли Олег Коробченко.

Насих Хайдаров был награжден медалью «1000-летие Казани», званием «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан», медалью «Ростеха» «За отличие».

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Айрат Назипов