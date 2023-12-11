Два татарстанских вуза прошли отбор на создание в регионе передовых инженерных школ

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан вошел в число победителей отбора на создание передовых инженерных школ (ПИШ). Такие школы появятся на базе Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) и Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ), согласно итогам Совета по грантам на оказание государственной поддержки для создания и развития передовых инженерных школ.



Передовая инженерная школа «Комплексная авиационная инженерия» на базе КНИТУ-КАИ займется подготовкой специалистов для участия в реализации серьезных проектов авиаотрасли. Индустриальными партнерами школы выступят Казанский вертолетный завод, ПАО «Туполев», Уральский завод гражданской авиации, ведущий производитель интегральных систем «Микрон», Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и центр обработки данных «Атомдата-Иннополис».

АГНИ создаст передовую инженерную школу по рациональному недропользованию. Вуз будет готовить инженерные команды. Деятельность школы направлена на решение задачи, заключающейся в обеспечении эффективной долгосрочной добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов на основе разработки уникальных отечественных технологий и оборудования, обеспечивающих профильный технологический суверенитет России.

В настоящее время в Татарстане работают прошедшие первую волну отбора инженерные школы Набережночелнинского института Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технологического университета и Университета Иннополис. Вместе с индустриальными партнерами они разрабатывают проекты в сфере машиностроения, химической промышленности и информационных технологий.

Передовые инженерные школы» — федеральный проект, созданный на основе одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития. В общей сложности на конкурс в этом году поступило 73 заявки. В финале были заслушаны 57 претендентов из 40 регионов России. По итогам второй волны отбора в 2023 году число передовых инженерных школ увеличится до 50, причем в восьми регионах они будут созданы впервые. В 2022 году по итогам конкурсного отбора победителями проекта стали 30 университетов из 15 регионов.

Деятельность передовых инженерных школ строится вокруг приоритетных задач, стоящих перед национальной экономикой. В каждом проекте изначально закладывается софинансирование со стороны бизнеса. С передовыми инженерными школами уже работают более 190 индустриальных партнеров, среди которых «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Сибур Холдинг» и «Газпром нефть». До конца 2024 года их количество должно превысить 250. В 2024 году из федерального бюджета вузам-участникам проекта будет доведено более 18,3 млрд рублей, из которых почти 4,5 млрд рублей получат новые передовые инженерные школы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре стало известно, что правительство Татарстана выделит гранты трем вузам республики по проекту «Поддержка программ развития передовых инженерных школ». Для Казанского федерального университета (КФУ), Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) и Университета Иннополис в текущем году выделили на эти цели по 200 млн рублей.

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Маргарита Головатенко