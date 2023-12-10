В казанской усадьбе Багаутдиновой — Апанаевой могут создать арт-резиденцию

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

В казанской усадьбе Б-Ф. Я. Багаутдиновой (Марджани) — Б-Х. Апанаевой предложили разместить арт-комплекс, включающий музей, площадки для воркшопов, а также объекты рекреации. Об этом рассказала основатель архитектурного бюро «Рождественка» Нарине Тютчева.



— Это и общественно-музейная площадка в той части дома, которая выходит на набережную озера Кабан. Это и несколько номеров или мест для проведения различных воркшопов, в глубине двора — баня, оранжерея, сад. Все эти помещения могут работать как единый комплекс, поскольку есть связующая галерея, так и по отдельности, что создавало многообразие сценариев и превращало объект в экономически эффективный проект, — передает ее слова «РБК-Татарстан».



Она уточнила, что реализация проекта приостановлена «в результате разных событий». Однако в здании успели провести противоаварийные работы, что позволило остановить его разрушение.

Дом входит в список объектов культурного наследия Казани. Здание построено в 1873 году. В 2017 году в нем произошел пожар.



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Айрат Назипов