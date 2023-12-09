Половину валовой сельхозпродукции Татарстана производят более 8 тысяч хозяйств

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Половину валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане производят 4 тыс. фермерских и 417 тыс. личных подсобных хозяйств, сообщил сегодня на совещании в Доме правительства республики заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.



С реализацией продукции небольшим хозяйствам, особенно личным подсобным и начинающим фермерам, помогают сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Большое количество продукции реализуется на цифровых платформах.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Татарстан занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе (ПФО) по доступности цен на основные виды сельскохозяйственной продукции. Поддержка сел сохранилась в полном объеме как из регионального, так и из федерального бюджетов. До получателей довели 10,9 млрд рублей, что составляет 75,6% от годового лимита.



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Маргарита Головатенко