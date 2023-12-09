Студия «Казань» получила приз «Мечта» на VI Всероссийском фестивале «Танцуй и пой, моя Россия!»

Фото: скриншот realnoevremya.ru/kremlinpalace.org

В Кремлевском дворце 8 декабря состоялся гала-концерт VI Всероссийский фестиваль народно-сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!». На главной сцене страны в VI-й раз собрались прославленные академические хоровые и танцевальные коллективы со всей России.

Одним из коллективов, которые представляли республику в Кремлевском дворце стала Образцово-хореографическая студия ансамбля танца «Казань» с художественным руководителем — народной артисткой Татарстана Чулпан Закировой, которая стала обладателем специального приза «Мечта».

скриншот realnoevremya.ru/kremlinpalace.org

Приз учрежден редакцией журнала «Балет», единственного профильного профессионального издания в стране. Также обладателями приза «Мечта» стали Московская академия хореографии и Государственный юношеский ансамбль танца «Башлам» им. Х. Алиевой (Чеченская Республика).

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Маргарита Головатенко