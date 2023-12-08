Для казанских образовательных учреждений закупят самокаты-снегокаты на 4,1 млн рублей

Фото: скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Управление образования исполкома Казани хочет закупить самокаты-снегокаты на 4,1 млн рублей. Их планируется передать в образовательные учреждения города до конца этого года, выяснило «Реальное время».

Каждый самокат-снегокат стоит в пределах 2 тысяч рублей. Подрядчику нужно доставить 2,1 тыс. единиц транспорта. По условиям договора, в комплекты должны быть включены колеса и лыжи. Наличие ножного тормоза, металлического руля и крепежей является обязательным условием контракта.

Доставить двухколесный транспорт нужно на Большую Красную, 1. Сотрудники исполкома примут только новый товар, который еще никто не использовал.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сезон электросамокатов завершился в ноябре. Как рассказали «Реальному времени» в компании Whoosh, количество поездок казанцев на этом виде транспорта в 2023 году увеличилось на 40% по сравнению с прошлым сезоном. Ими воспользовались 38% жителей и гостей города.



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Айрат Назипов