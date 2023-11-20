Казанцы стали чаще ездить на электросамокатах

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Количество поездок казанцев на электросамокатах в этом году увеличилось на 40% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом «Реальному времени» рассказали в компании Whoosh.

Там подчеркнули, что с начала сезона на улицы города вывели 2,8 тысячи самокатов. Ими воспользовались 38% жителей и гостей города. Суммарно за 7 месяцев они проехали на этом виде транспорта около 3,5 млн км.

Средняя продолжительность одной поездки составила 15 минут 18 секунд. Чаше всего казанцы садились на электросамокаты на остановках и доезжали до жилых кварталов или до торговых и бизнес центров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сезон аренды электросамокатов начали завершать еще на прошлой неделе. Как убедился корреспондент «Реального времени», некоторые сервисы уже приостановили свою работу. Сейчас с улиц города убирают двухколесный транспорт.

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Айрат Назипов