Доля ипотеки на ИЖС к 2030 году должна достичь 30%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доля ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России в общем объеме кредитования должна составить не менее 30% к 2030 году, сообщает ТАСС.



Согласно данным в материалах к совместному заседанию комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, темпы ввода индивидуального жилья ежегодно должны сохраниться на уровне 50 млн кв. м, а доля ипотеки на ИЖС — составить не менее чем 30% в общем объеме ипотеки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

С января по июль этого года в России под строительство или покупку объектов ИЖС выдано более 200 млрд рублей в рамках ипотечных займов. Татарстан занял 6-е место в рейтинге российских регионов по доле в выдаче сельской ипотеки за 2022—2023 годы. На республику пришлось 3,7% от общего числа ипотечных программ, распространяющихся на строительство или приобретение жилого дома на сельских территориях.

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Маргарита Головатенко