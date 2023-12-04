Татарстан занял 28-е место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан занял 28-е место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек среди населения. Соответствующее исследование провели эксперты «РИА Новости».

Так, рейтинговый балл республики в 2022 году составил 63,9, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 5,7 балла.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Лидерами рейтинга стали республики Северного Кавказа — Чечня, Дагестан и Ингушетия. Так, например, Чечня и в 2021 году, и в 2022 году набирает максимальное количество баллов в рейтинге (100)

В топ-10 также вошли: Ульяновская область, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Рязанская область, Республика Марий Эл и Брянская область.

Анти-лидерами рейтинга в 2022 году стали Хакасия, Еврейская автономная область, Камчатский край, Сахалин, Забайкалье, Магаданская и Амурская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртия и Карелия.

В целом по сравнению с прошлым годом в рейтинге по отсутствию вредных привычек среди населения в 72 российских регионах рейтинговый балл вырос, в 11 — снизился, в двух — остался на том же уровне.

В основе рейтинга лежат шесть показателей, демонстрирующие распространенность основных вредных привычек среди населения: потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

Летом сообщалось, что за последние 10 лет доля курящих россиян сократилась с 41% до 30%. В исследовании ВЦИОМа приняли участие 1 600 граждан старше 18 лет. Стали меньше курить и жители Татарстана. Доля любителей пагубной привычки в 2022 году снизилась с 17,5% до 15,9%.

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Илина Хакимова