Владимир Путин 4 декабря проведет заседание Совета по развитию гражданского общества

Президент России Владимир Путин 4 декабря проведет ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Четвертого декабря Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое приурочено к Международному дню прав человека, — сказано в сообщении.

Уточняется, что члены Советы представят результаты своей деятельности в 2023 году. Кроме того, между президентом и участниками мероприятия состоится обмен мнениями по широкому кругу вопросов.

Напомним, Владимир Путин проведет прямую линию и большую пресс-конференцию 14 декабря 2023 года. Ожидается, что на совмещенных мероприятиях глава государства подведет итоги года. Прямую линию и большую пресс-конференцию будут транслировать телеканалы.

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Галия Гарифуллина