Мужчину спасли на пожаре в казанских Дербышках

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Днем 2 декабря на пожаре в казанских Дербышках спасли мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Сотрудники пожарной охраны спасли из горящей квартиры мужчину 1988 года рождения, вывели его по лестничному маршу с помощью маски спасаемого и передали медикам скорой помощи для осмотра.

Пожар ликвидировали на площади 3 кв. метра. Причина пожара устанавливается.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В многоквартирном доме по ул. Мостовой в Арске минувшей ночью произошел пожар из-за зарядки сотового телефона. Перед сном 40-летняя хозяйка квартиры подключила сотовый телефон к зарядному устройству через удлинитель и положила на край кровати, после чего проснулась от дыма. Службы ликвидировали горение мебели на площади 2 кв. метра.

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Маргарита Головатенко