Татарстан получил награду на выставке «Россия» как один из лидеров по поддержке предпринимателей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан вошел в десятку лучших регионов России по поддержке предпринимательства, за что получил награду на выставке-форуме «Россия» в Доме молодежи, сообщает пресс-служба «Росмолодежи».



Первую тройку лидеров составили Севастополь, Крым и Санкт-Петербург, на четвертом месте — Приморский край, Татарстан замкнул пятерку. За ними расположились Калининградская, Челябинская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области.

4 ноября в Москве состоялось открытие Международной выставки-форума «Россия». На ВДНХ расположились экспозиции всех 89 регионов страны, включая Татарстан. Там же находится галерея и один из ключевых арт-объектов всей выставки — «Достижения России», а еще инсталляция «Живая карта России». Такие же мероприятия состоялись в павильоне «Атом», Винной ярмарке, а также у медиакуба «Знание», стендов «Газпрома», Министерства природных ресурсов и экологии России.

Участие в выставке принимают представители органов федеральной власти, крупных корпораций и общественных объединений. Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. Президент России Владимир Путин выступит на ней с посланием после 11 марта 2024 года.

Для каждого из российских регионов пройдут тематические дни. Так, 2 декабря на выставке состоится День Татарстана.

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Маргарита Головатенко