Прокуратура заинтересовалась 5-часовой задержкой рейса из Казани в Тюмень

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Приволжская транспортная прокуратура заинтересовалась 5-часовой задержкой рейса из Казани в Тюмень. Напомним, рейс из Казани в Тюмень (№UT 210) должен был вылететь 29 ноября в 20.15.

По предварительным данным, вылет отложили до 01.40 сегодняшнего дня из-за позднего прибытия воздушного судна из другого рейса.

UPD от 08.35. Самолет вылетел в Тюмень в 02 часа 38 минут 30 ноября.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На авиарейс в Тюмень зарегистрировано 60 пассажиров. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, авиакомпания предоставила услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В аэропорт выезжал помощник Татарского транспортного прокурора.

Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры, в случае нарушения законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по номеру телефона +7 (910) 796-59-45.

Жалобы и обращения от пассажиров не поступали (UPD от 08:35).



В начале октября Рейс №А 4568 Набережные Челны — Минеральные Воды авиакомпании «Азимут» задержали на 6 часов. Вылет отложили с 12.25 до 18.20 в связи с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт вылета.

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Илина Хакимова