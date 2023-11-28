Нижнекамец, обманывающий людей с получением водительских прав, предстанет перед судом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане перед судом предстанет нижнекамец, обманывающий людей с получением водительских прав. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, к обвиняемому, позиционировавшему себя как человека с большими связями в правоохранительных органах, обратился знакомый с просьбой посодействовать в получении водительских прав для двух своих знакомых без сдачи теоретических и практических экзаменов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Нижнекамец, забрав «предназначенные для сотрудников правоохранительных органов» деньги в размере 137 тысяч рублей, присвоил их себе.

Его знакомый обратился в правоохранительные органы, заявив, что нижнекамец не оказал «услугу» и забрал себе 65 тыс. и 72 тыс. рублей, которые тот передал ему.

— Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавили в пресс-службе.



В Казани перед судом предстанет 36-летний мужчина по обвинению в совершении серии мошенничеств и иных преступлениях с ущербом в 1 миллион рублей. Обвиняемый получал от лишенных водительских прав граждан деньги якобы для передачи должностным лицам за возвращение документов, сдачу экзаменов на их получение.



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Илина Хакимова