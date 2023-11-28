Россиян соберут в кинотеатрах, чтобы научить финансовой грамотности и инвестированию

С 29 ноября по 1 декабря в кинотеатрах трех российских миллионников — Самары, Екатеринбурга и Перми — пройдут необычные спецпоказы. Транслироваться будет прямой эфир конференции по финансам и инвестициям «Толк — про финансы с толком». Это будет интенсив, где известные российские спикеры расскажут о том, как научиться экономить, правильно определять цели, навести порядок в личных финансах и приучить себя регулярно откладывать деньги.

В программе интенсива, организованного Тинькофф, запланированы лекторий, практикумы и мастер-классы. Отдельный день интенсива посвящен азам инвестирования и более сложным инсайтам и инструментам работы на фондовом рынке. На мероприятии выступят более двух десятков спикеров: главы ключевых институтов финансового рынка РФ, представители компаний-эмитентов ценных бумаг, крупные инвесторы, популярные блогеры. Среди них такие крупные фигуры, как руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, президент НАУФОР Александр Тимофеев, первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин, ведущий шоу «Деньги не спят» Василий Олейник и многие другие эксперты.

Конференция рассчитана на широкий круг слушателей — информация подается понятно и структурированно. Предполагается, что отныне она будет проходить ежегодно, а участвуют в ней признанные эксперты финансового рынка России.