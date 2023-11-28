Глава МИД Ирана потребовал от МУС остановить действия Израиля в секторе Газа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предъявил Международному уголовному суду (МУС) требование остановить действия Израиля в секторе Газа. Соответствующее обращение министр направил председателю МУС Петру Хофманьскому и прокурору Кариму Ахмаду Хану.



В письме подчеркивается необходимость ускорить разбирательство по делу о преступлениях в секторе Газа:

— Варварские бомбардировки сектора Газа и вторжение Израиля на территорию анклава, в результате которых погибли более 14 тыс. мирных граждан, а не менее 32 тыс. получили ранения, являются яркими примерами военных преступлений. Их следует рассматривать как преступления против человечества и акты геноцида, — приводит ТАСС текст сообщения.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

На прошлой неделе ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включает в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем. Накануне перемирие в секторе Газа продлили еще на два дня.



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Маргарита Головатенко