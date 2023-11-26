В Казани сегодня ожидается снег с дождем и до -1 градуса

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в воскресенье, 26 ноября, ожидается облачная погода, днем небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами с ледяным дождем, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Температура воздуха днем составит -1..+2 градуса. Возможны порывы ветра до 14 м/с. На дорогах снежная каша, сильная гололедица.

В целом в республике ожидается южный, юго-восточный ветер 6—11 м/с. В отдельных районах туман, днем гололед.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко