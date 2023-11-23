Опубликован лонг-лист литературной премии «Русский детектив»

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов (архив)

В этом году писатели подали на участие в четвертом сезоне премии «Русский детектив» более 300 заявок в 10 номинациях. Экспертный совет включил в лонг-лист 175 произведений в области детективного и остросюжетного жанров, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе премии.

Наиболее активно авторы подавали заявки на номинацию «Открытие года» — в длинный список вошло 40 детективов. Также лидерами по востребованности стали номинации «Дебют года» и «Иностранный детектив» — экспертный совет отобрал 34 и 26 литературных произведений соответственно. Кроме того, в этом году появились три новые номинации: «Детективный триллер» (14 заявок), «Документальный детектив» (5 заявок) и «Исторический детектив» (11 заявок).

Прошли в длинный список премии как известные писатели, такие как Дарья Донцова, Наталья Андреева, Александра Маринина, Николай Свечин, так и молодые авторы, в том числе направления янг-эдалт.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До 20 февраля 2024 года все желающие смогут проголосовать за любимое произведение из лонг-листа на книжном рекомендательном сервисе Live Lib. По итогам опроса определят первого лауреата четвертого сезона премии в номинации «Выбор читателей Live Lib» и объявят шорт-лист. Также жюри премии выберет финалистов в номинациях «Лучший фильм в жанре детектив», «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив» и «Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив».

Напомним, семь россиян из 10 убеждены, что классическая детская литература не устарела. Чаще всего такую точку зрения высказывали респонденты старше 55 лет (81%), обладатели диплома о высшем образовании (81%) и женщины (75%).



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Галия Гарифуллина