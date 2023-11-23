Владимир Соловьев сообщил о гибели раненного военкора телеканала «Россия 24»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Скончался раненный при ударе ВСУ в Запорожской области военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев.

— Военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов погиб. Вчера он получил ранение в Запорожье во время съемок репортажа об украинских обстрелах. ВСУ ударили БПЛА по группе журналистов из России, — написал он в своем telegram-канале.

Соловьев уточнил, что его коллега работал в зоне спецоперации с первых дней. Он неоднократно фиксировал военные преступления киевского режима.

Накануне в Минобороны сообщили о ранении Бориса Максудов. Он получил осколочные ранения. Сообщалось, что военкора оперативно доставили в медучреждение, где ему оказали всю необходимую помощь.

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Айрат Назипов