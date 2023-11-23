Из Зеленодольска в зону спецоперации отправят новые автомобили УАЗ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой администрации Зеленодольского района

Из Зеленодольска в зону спецоперации отправят четыре автомобиля УАЗ. Информация опубликована в telegram-канале «Официальный Зеленодольск».

Два автомобиля отправят бойцам уже сегодня. Еще два транспортных средства готовятся к отправке.

Сейчас в городе продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой администрации Зеленодольского района

В конце октября в зону спецоперации из Зеленодольска отправили первую партию переносных полевых печей. С их помощью можно приготовить еду, согреться и высушить белье. Каждая печь весит 6—7 кг.

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Айрат Назипов