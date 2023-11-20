Казанский «Водоканал» потратит на обслуживание потребителей в 2024 году на 4,2 млн рублей меньше, чем в этом

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как выяснило «Реальное время», на обслуживание потребителей в 2024 году казанский «Водоканал» планирует потратить чуть более 12,7 млн рублей. Для сравнения: в этом году предприятие направило на эти цели 16,9 млн рублей, то есть на 33,3%, или 4,2 млн рублей, больше.

Исполнителю с 1 января по 31 декабря будущего года предстоит выполнять все тот же перечень услуг, состоящий из 18 пунктов:

ежемесячный расчет (начисление) платы за коммунальные услуги;

перерасчет размера платы за «коммуналку» на основании заявлений потребителей;

ежемесячное формирование единого платежного документа с включением начислений за коммунальные услуги;

печать единых платежных документов (обязательно на бумаге плотностью 80 г/кв. м формата А4);

доставка до потребителей платежных документов на бумажном носителе, а также в электронном виде ежемесячно;

прием денежных средств, вносимых в целях исполнения обязательств перед «Водоканалом», посредством собственных касс, расположенных в пунктах приема потребителей не менее 5 дней в неделю, с 08:00 часов утра до 19:00 часов вечера, а также безналичных платежей;

ежедневное распределение в пользу МУП «Водоканал» денег, принятых от потребителей за услуги предприятия;

перечисление денег на расчетный счет «Водоканала»;

персонифицированный учет платежей потребителей в разрезе лицевых счетов;

очное обслуживание клиентов в пунктах приема по городу, в том числе по вопросам расчета платы за «коммуналку»;

перенаправление запросов потребителей на предприятие;

обработка персональных данных потребителей без их согласия (в соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»);

заочное обслуживание по телефону в контактном центре, а также через личный кабинет и приложение;

ежемесячное размещение информации в Государственной информационной системе формирования и мониторинга исполнения программы капремонта и мониторинга состояния объектов жилищного фонда Татарстана;

информационное взаимодействие с организациями-участниками;

ежемесячное размещение информации в региональной информационной системе ЖКХ;

производство и формирование отчетов в программно-техническом комплексе.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, в ноябре 2022 года «Реальное время» писало, что стоимость контракта на оказание услуг потребителям предприятия в разы меньше, чем на закупку одежды для его работников. С 2019 года МУП направил на эти цели свыше 82,6 млн рублей. Только в прошлом году «Водоканал» потратил на спецодежду почти 31,4 млн рублей. Подробнее — в нашем материале.

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Максим Кокунин