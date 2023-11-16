В Татарстане хотят запустить профориентационный проект для студентов СПО

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане и Кировской области планируют запустить профориентационный проект «Профпробы» для студентов учреждений среднего профессионального образования (СПО). С инициативой выступил «Российский союз молодежи» (РСМ), рассказал его председатель Павел Красноруцкий.

Проект будет направлен на то, чтобы студенты СПО имели возможность ознакомиться с работой предприятий и определиться с будущим местом работы.

По словам Красноруцкого, проект нацелен на первые профпробы студентов колледжей по их специальности на предприятиях, чтобы в дальнейшем они могли иметь представление о том, куда смогут пойти работать после окончания учебы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Хотим на территории Приволжского федерального округа рассмотреть два субъекта — Республику Татарстан и Кировскую область, попробовать запустить проект, насколько он будет востребован, какие мы можем увидеть результаты, — цитирует ТАСС слова Краснорцкого.

Помимо этого председатель РСМ добавил, что если в пилотных регионах проект покажет положительные результаты, «Профпробы» могут масштабировать и на другие субъекты Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что за ближайшие 5 лет в России нужно подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий в средних профессиональных организациях. Президент объяснил, что Россия нуждается в специалистах среднего звена для обеспечения ее безопасности и конкурентоспособности.

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Илина Хакимова