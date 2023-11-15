В Татарстане открыли обновленный мост через Свиягу — видео

Фото: скриншот видео realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

В Зеленодольском районе Татарстана открыли мост через реку Свияга после реконструкции. В торжественной церемонии по видеосвязи приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин и министр транспорта страны Виталий Савельев.

Мост находится на 757 км трассы М-7. После открытия по нему проехали первые грузовики.

Объект закрыли на ремонт четыре года назад. За это время строители реконструировали существующий мост — в процессе работ количество полос на дороге увеличили с двух до четырех. Также рабочие построили новый мост протяженностью 392,2 метров.

Возле населенных пунктов Исаково и Гаврилово появились надземные пешеходные переходы и остановки.

В 2019 году «Волго-Вятскуправтодор» отчитался о начале реконструкции моста через Свиягу на 757-м километре трассы М-7. На этом же участке строился второй мост. В начале прошлого года объект был готов на 30%. Его строили с учетом опыта строительства Крымского моста.

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Айрат Назипов, видео: Камиль Исмаилов