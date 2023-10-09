Малому бизнесу стал доступен быстрый кредит от Ак Барс Банка до 30 млн рублей с залогом

Ак Барс Банк предоставляет микро- и малому бизнесу кредит под залог с быстрым решением. Оформить кредит на предпринимательские цели могут ООО и ИП на срок до трех лет.

Сумма кредита — от 1 до 30 млн рублей. Процентная ставка рассчитывается индивидуально. Залогом может стать жилая и коммерческая недвижимость или транспортные средства.

Основные преимущества кредита: решение за три дня; минимум документов для оформления: паспорт руководителя, выписка с расчетного счета или карточка 51 счета за полгода и документы по залогу; для компаний, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Республике Татарстан, возможно поручительство Гарантийного фонда РТ.

Подать заявку на кредит можно в офисах Ак Барс Банка. Подробнее на сайте.

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