Скончался бывший президент Венгрии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В возрасте 82 лет после продолжительной болезни скончался Ласло Шойом, занимавший пост президента Венгрии в 2005-2010 годах. Об этом сообщает «РИА Новости».



— В воскресенье скончался бывший президент страны Ласло Шойом, первый председатель Конституционного суда, академик и профессор университета, — приводит агентство заявление венгерского СМИ.

Ласло Шойом родился в 1942 году в венгерском Пече. Он был преподавателем в университетах Будапешта и Йены, с 1990 по 1998 годы занимал должность первого председателя Конституционного суда страны. Третьим президентом Венгрии был в 2005-2010 годах. С 2013 года Шойом являлся действительным членом Венгерской академии наук. Был номинирован на многие венгерские и международные награды.



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Галия Гарифуллина