За три года смертность от болезней сердца в Татарстане снизилась на 17% — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Татарстане за три года удалось снизить смертность от болезней сердца на 17%. Как объяснили «Новостям Татарстана» телеканала ТНВ в республиканском Минздраве, это результат системной работы.

Сейчас в республике сформирована служба поликлинических кардиологов — работают 72 врача. В прошлом году их было только 22. Кроме того, Татарстан участвует в федеральном проекте «Персональные медицинские помощники». Благодаря ей тысячи пациентов с высоким давлением дистанционно передают свои данные врачам и получают консультацию, находясь дома.

— У нас порядка 600 тысяч человек, которые страдают повышенным артериальным давлением. У них артериальная гипертензия. Многие из них люди занятые, переносят большие нагрузки на работе. Порой им не хватает времени для того, чтобы отслеживать профиль своего артериального давления. Будем надеяться, что эта технология позволит им быть приверженными этой методике диагностики, — рассказал первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев напомнил о задаче, поставленной президентом России: Владимир Путин просил добиться продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. По словам представителя Думы, Татарстан является одним из лидеров страны в этом направлении.

Почему сердце — главный орган, какие сердечники живут дольше и при чем тут любовь? На эти вопросы «Реальному времени» ответила заведующая кардиологическим отделением в поликлинике РКБ Римма Терех.

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Айрат Назипов