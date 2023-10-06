Японского депутата исключат из партии из-за поездки в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Депутата верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки исключат из партии «Общество обновления Японии» из-за его поездки в Россию в начале этого месяца. Об этом сообщает издание Sankei.

Дисциплинарная комиссия оппозиционной партии решила исключить Судзуки за то, что тот посетил Россию без разрешения, нарушив тем самым установленный порядок. Уточняется, что окончательное решение утвердят 10 октября.

Депутат прибыл в Москву вечером 1 октября и в последующие дни встретился с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, замглавы МИД России Андреем Руденко, замглавы МИД и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным, а также вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым. Он стал первым членом японского парламента, посетившим страну после февраля прошлого года.

Консультативный комитет верхней палаты парламента одобрил прошение Мунэо Судзуки на поездку в Россию. Однако после этого генеральный секретарь партии «Общество возрождения Японии» выступил за то, чтобы решение о поездке «принималось с расчетом ее возможного влияния на национальные интересы».

Также в партии сочли проблемными высказывания депутата о том, что он верит в предстоящую победу России в конфликте вокруг Украины.

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Максим Кокунин