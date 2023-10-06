Трамп готов временно занять пост спикера палаты представителей

Экс-президент США Дональд Трамп выразил готовность временно занять пост спикера палаты представителей на период, пока республиканцы не найдут другого кандидата. Об этом он сказал Fox News.

— Они спросили меня, приму ли я [этот пост, — прим. ред.] на короткий период времени ради партии, пока они не придут к каким-либо договоренностям — я делаю это не потому, что хочу — я сделаю это, если есть необходимость, если они не смогут принять решение, — сказал Трамп.

По словам экс-президента, третий пост во властной иерархии страны он согласен принять на «период в 30, 60 или 90 дней» — пока однопартийцы не договорятся о более долгосрочном варианте.

Трамп также уточнил, что просьба исходила от его многочисленных «друзей» в Конгрессе.

Напомним, выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.



Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп уверен, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера страны Джо Байдена из Белого дома.



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Илина Хакимова