Коэффициент заболеваемости коклюшем в Татарстане вырос в 18,5 раза

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане в январе — июле 2023 года на 100 тысяч жителей пришлось 3,7 случая заражения коклюшем. Это в 18,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за 7 месяцев этого года в республике зафиксировали 86 случаев заражения коклюшем, следует из данных Татарстанстата. Это в 17,2 раза больше, чем за январь — июль 2022 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в 2020 году из-за отказа родителей от прививок коклюшем заразились 33 ребенка. Это острое заразное заболевание. В основном оно проявляется длительным приступообразным кашлем.



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Татьяна Демина