Казанцы хотели бы поработать врачами, пилотами и актерами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Если бы у жителей столицы Татарстана появилась возможность на один день сменить профессию, они выбрали бы работу в сферах медицины, авиации и кино. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Видят себя в роли врача 11% горожан, пилота — 9%, а актера — 6%. О желании поработать чиновником и космонавтом заявили по 5% респондентов. Кроме того, казанцев интересуют профессии программиста и дизайнера — их выбрали по 4% опрошенных, а также водителя, повара, учителя, юриста или следователя — по 2%.

Более четверти горожан — 28% — привлекает работа тренером, полицейским, ветеринаром, банкиром. Еще 14% респондентов не стали бы пробовать свои силы в новой профессии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

У мужчин наиболее популярны профессии космонавта, пилота, программиста и чиновника. Женщинам же чаще хотелось прожить день в роли врача, дизайнера, актрисы, учителя и следователя.

Напомним, Кабмин Татарстана утвердил обновленный перечень востребованных организациями республики профессий. В списке 83 наименования — от аппаратчика до энергетика цеха.

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Галия Гарифуллина