Президентом «Российской гильдии управляющих и девелоперов» стал Айрат Гиззатуллин

Президентом «Российской гильдии управляющих и девелоперов» (РГУД) избран генеральный директор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин, сообщили в пресс-службе некоммерческого партнерства.

До своего перехода в состав президиума РГУД он более 10 лет возглавлял представительство в Татарстане. Награжден медалью «За доблестный труд».

Айрат Гиззатуллин, принимая пост президента РГУД, обратил внимание на необходимость развития сервисов и возможностей гильдии в регионах, сотрудничество с коллегами из дружественных стран, а также продвижение федеральных инициатив гильдии по совершенствованию законодательства.

Айрат Гиззатуллин сменил Александра Шарапова, главу компании Becar Asset Management. Он занимал пост президента Российской гильдии управляющих и девелоперов с сентября 2021 года. РГУД — общественная организация, созданная для формирования в стране устойчивого и прозрачного рынка коммерческой недвижимости.

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Илина Хакимова