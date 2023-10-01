Новости общества

20:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанская компания планирует запатентовать подписи «собака сутулая» и «шальной император»

18:27, 01.10.2023

Казанская компания «Подарки оптом» захотела запатентовать такие подписи, как «Шальной Император», «Собака сутулая», на информацию на сайте Роспатента обратило «РИА Новости».

Запатентовать планируют несколько подписей: «Шальной Император», «С ДР, Собака сутулая. Спасибо за повод побухать. Пенсия скоро» и «Хороших людей осталось мало. Берегите меня».

Центр галотерапии «Территория здоровья» из Нижнего Новгорода хочет запатентовать название Tom Ford.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также