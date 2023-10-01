Казанская компания планирует запатентовать подписи «собака сутулая» и «шальной император»
Казанская компания «Подарки оптом» захотела запатентовать такие подписи, как «Шальной Император», «Собака сутулая», на информацию на сайте Роспатента обратило «РИА Новости».
Запатентовать планируют несколько подписей: «Шальной Император», «С ДР, Собака сутулая. Спасибо за повод побухать. Пенсия скоро» и «Хороших людей осталось мало. Берегите меня».
Центр галотерапии «Территория здоровья» из Нижнего Новгорода хочет запатентовать название Tom Ford.
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